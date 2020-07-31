Стартовали продажи смартфона LG Velvet 4G в Европе

В Европе стартовали продажи смартфона LG Velvet 4G. Версия 4G является последним выпущенным смартфоном на данный момент. LG Velvet 4G будет выпущен в Германии с сегодняшнего дня, затем смартфон появится и в других странах. Рекомендованная стоимость устройства составляет 500 евро.

Напомним, что смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 и имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. AMOLED-дисплей с разрешением Full-HD имеет размер 6,8 дюймов. Установлена операционная система Android. Основная камера на 48 Мп, селфи-камера на 16 Мп. Устройство имеет батарею емкостью 4300 мАч.