Стартовало массовое производство высокоскоростной памяти eUFS 3.1 на 512 GB от Samsung

2020-03-18, Автор - Anna; Продукт - Samsung eUFS 3.1 512 ГБ ; [41]
Компания Samsung объявила о начале массового производства первой в отрасли встроенной универсальной флеш-памяти емкостью 512 ГБ для использования во флагманских смартфонах. Технологический гигант уже несколько лет делает высокопроизводительные решения eUFS.

Согласно заявлению компании, этот новейший eUFS 3.1 емкостью 512 ГБ предлагает в три раза больше скорости записи, чем его предшественник eUFS 3.0. Скорость последовательной записи составляет более 1200 МБ/с, а скорость последовательного чтения достигает 2100 МБ/с. Линейка Samsung eUFS 3.1 также включает другие емкости: 256 ГБ и 128 ГБ.

Комментарии и отзывы Samsung eUFS 3.1 512 ГБ
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