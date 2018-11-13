Стартует бета-тест Android Pie на смартфоне Xiaomi Mi A2 Lite

Компания Xiaomi начала набор участников бета-тестировании операционной системы Android Pie на смартфоне Mi A2 Lite. Набор закончится 18 ноября, а вот дата начала самого тестирования пока не сообщается. Отметим, что прошлогодний Mi A1 также будет обновлен до Android 9.0.

Xiaomi Mi A2 Lite оборудована 5,84 дюймовым экраном с «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 4000 мАч.