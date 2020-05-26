Стартуют продажи мешковых и контейнерных пылесосов Candy

Теперь Candy можно доверить всю заботу о доме, и мы с гордостью её обеспечим», – прокомментировал руководитель направления малой бытовой техники Candy российского представительства Haier Europe Вячеслав Назаров. Новая для бренда товарная группа включает в себя модели проводных пылесосов с многоразовым тканевым мешком для сбора пыли и модели с контейнером. Ассортимент пылесосов Candy представлен тремя сериями: мешковыми пылесосами ALL FLOORS 10 BAGGED, контейнерными пылесосами ALL FLOORS и контейнерными пылесосами ALL FLOORS 10.

Мешковые пылесосы ALL FLOORS 10 BAGGED (модели CAFB1400 019, CAFB2000 019, CAFB2100 019) – классическая серия компактных пылесосов с многоразовым тканевым мешком объёмом 2,3 л. В зависимости от модели мощность устройства варьируется от 1400 до 2100 Вт. Мощность всасывания при этом составляет от 200 до 250 аВт. Также модели отличаются цветом корпуса (голубой/белый, чёрно/красный, тёмно-синий/серебро соответственно) и количеством дополнительных насадок, входящих в комплект поставки. Рекомендованная розничная цена на модели данной серии составляет от 3690 до 4790 рублей.

Контейнерные пылесосы ALL FLOORS (модели CAF1400 019, CAF2002 019) – манёвренные пылесосы с очищающимся в одно касание пылесборником объёмом 1,5л и моющимся EPA-фильтром удобны в использовании, обслуживании и хранении. Серия представлена двумя моделями мощностью 1400 и 2000 Вт. Мощность всасывания составляет 235 и 250 аВт соответственно. Базовая модель поставляется в корпусе красного цвета с белыми вставками, корпус старшей модели выполнен в белом цвете с голубыми вставками. В комплект поставки CAF2002 019 помимо насадки 2-в-1 входит насадка для уборки паркета. Рекомендованная розничная цена на модели данной серии составляет от 4190 до 4290 рублей.

Контейнерные пылесосы ALL FLOORS 10 (модели CAF1014 019, CAF1020 019) – сочетание эргономичного дизайна, манёвренности и невероятной лёгкости в использовании. Контейнер для сбора пыли имеет объем 1,7 л, а за очистку воздуха отвечает моющийся EPA-фильтр с защитной сеткой. Прорезиненные колеса позволяют бесшумно передвигать пылесос по любым поверхностям. Серия представлена двумя моделями 1400 Вт в красном корпусе и 2000 Вт в корпусе тёмно-синего цвета. Мощность всасывания составляет 235 и 250 аВт соответственно. В комплект поставки младшей модели входит насадка 2-в-1, а старшая модель дополнительно комплектуется насадкой для уборки паркета. Розничная цена на данные модели составляет от 4490 до 4790 рублей.
Комментарии и отзывы Candy CAFB1400 019
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