Стартовала серия роботов-пылесосов Dreame D20

Dreame выпустила серию D20 роботов-пылесосов среднего класса. В серию входит модель D20 Ultra, впервые получившая функции флагманского устройства — систему для мытья полов DuoScrub и технологию для мытья полов RoboSwing. Серия включает также модели D20, D20 Plus, D20 Pro с мощностью всасывания 13000 Па Vormax. Все модели серии имеют продвинутые технологии, увеличенную автономность и адаптируются к разным покрытиям пола. Dreame D20 Ultra задает новые стандарты в сегменте среднего класса, получив флагманскую функцию премиум-класса - систему DuoScrub. Она использует две вращающиеся швабры с прижимом для удаления въевшихся загрязнений и пятен. Благодаря технологии RoboSwing робот поворачивает заднюю часть корпуса так, чтобы дотянуться до углов и достать до плинтусов. Это те зоны, из которых трудно выместить мусор вручную. Эффективность уборки в этих областях увеличивается на 60%.

Аккумулятор на 5200 мА/ч обеспечивает до 260 минут непрерывной работы, а ускоренная зарядка, на 30% быстрее предыдущих моделей, сокращает паузы между циклами уборки. Технология Pathfinder(TM) с лазерной навигацией строит точные карты помещений. Система 3DAdapt оптимизирует траекторию движения, объезжая препятствия и избегая повторного прохождения по уже очищенным зонам.