Лучший робот-пылесос со станцией самоочистки. Обзор Roborock Q Revo Pro

Протестированный робот-пылесос Roborock Q Revo Pro предлагает высокотехнологичный подход к выполнению процедуры самоочистки и проведению влажной уборки. Оснащен возможностью интеллектуального взаимодействия с искусственным интеллектом. Голосом можно запускать уборку, поднимать основную щетку, изменять режимы в зависимости от типа покрытии. Используется технология обхода препятствий, распознающая 62 типа предметов, в том числе кабели наушников и зарядных устройств, мусорные ведра и обувь, предотвращая наматывания и удары. Данную модель в новой серии отличает выдвижной моп FlexiArm Design для мытья кромок, искусственным интеллектом для распознавания загрязнений и универсальной базовой станцией с горячей водой 60°C для очистки швабр и горячим воздухом 45°C для сушки швабр, которая очищает так же хорошо, как и ее предшественница, что делает ее идеальной для пользователей, которые нацелены на глубокую очистку.

Roborock Q Revo Pro

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке с полиграфией. Внутри все аккуратно упаковано и распределен, предотвращая тряску и повреждения при перевозке.

Roborock Q Revo Pro

Комплект помимо робот-пылесоса включает станцию, трап для нее и запасной мешок, двумя мопика с салфетками из микрофибры, сетевой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Как показала практика, в белом наиболее практичен, на нем не видны следы пальцев, пыль и возможные царапины. Форма у него традиционная.

Roborock Q Revo Pro

На лицевой стороне окошко с датчиком, отвечающим за определение и объезд предметов при уборке. И тут же рядом пометка по названию используемой системы – Reactive Tech.

Roborock Q Revo Pro

В верхней части башенка с лидаром и пара механических кнопок. Высота от пола до самой высокой точки составляет 97 мм.

Roborock Q Revo Pro

Часть верхней стороны является крышкой, за которой находится съемный пылесборник. В данной модели используется система фильтрации на основе HEPA. Доступный объем под сухие загрязнения составляет 350 мл. Бак для воды скрыт внутри корпуса, Roborock Q Revo Pro автоматически возвращается на базу при необходимости ее пополнения.

Roborock Q Revo Pro

Стыковочное отверстие расположено на задней стороне корпуса. По краям от него металлические контакты, через которые осуществляется зарядка.

Roborock Q Revo Pro

На основании два колеса с грунтозацепами, закрепленные на подпружиненном подвесе. Поворотный ролик спереди и распределенные по периметру датчики определения высоты.

Roborock Q Revo Pro

По центру сопло с плавающей турбощеткой с силиконовыми ламелями. Тут можно обратить внимание что одна из осей для мопиков предполагает его выдвижение в сторону. В младшей версии такой опции нет. Сами мопики выполнены из пластика на основание одевается салфетка из микрофибры.

Roborock Q Revo Pro

Важной составляющей является станция. Она была в Roborock Q Revo Pro улучшена. Теперь она сопровождается съемным трапом, упрощающим заезд и съезд, а также предотвращающим разбрызгивание.

Roborock Q Revo Pro

В основании станции поддон на котором проходит автоматическая стирка салфеток. Сам же поддон при необходимости можно будет снять. На передней грани крышка, скрывающая отсек с мешком для сбора загрязнений, объем его 2.7 литра.

Roborock Q Revo Pro

На верхней части устанавливаются два резервуара под воду объемом 5 литров. Извлекаются и обслуживаются удобно. Есть выводы с возможностью подключить к водопроводу и канализации, но официальной информации на момент публикации поэтому нам не удалось, вероятнее всего для этого потребуется дополнительный модуль.

Roborock Q Revo Pro

Софт

Для приложения на смартфоне устанавливается приложение и уже после этого можно приступать к добавлению в домашнюю сеть. В главном окне отображается изображение пылесоса с текущим рабочим статусом, уровень зарядки, запуск уборки по расписанию, а также быстрый вызов встроенного голосового помощника.

Roborock Q Revo Pro

В приложении предлагается набор рабочих процессов. Например, запустить уборку после приема еды, провести сначала сухую, а уже потом влажную уборку, сделать уборку тщательнее.

Roborock Q Revo Pro

При перемещении по помещению строится его точная виртуальная карта. Ее можно размечать на отдельные зоны, выбирать участки, которые пылесос будет обходить.

Roborock Q Revo Pro

Добавление плана по дням недели, времени с выбором сложных сценариев.

Roborock Q Revo Pro

Проведение общих настроек. Включение и отключение автоматического выдвижения салфеток, тщательной уборки в квартирах с питомцем.

Roborock Q Revo Pro

Отображения ресурсов по расходникам и рекомендации по интервалам их замены.

Roborock Q Revo Pro

Управление док-станцией. И предупреждения по необходимости наполнить бак чистой воды или освободить бак с грязной. Запуск сушки щеток.

Умный дом

Устройство поддерживает интеграцию в разные системы умного дома. С учетом того, что в России наиболее актуален Яндекс, рассмотрим на его примере. Кнопки запуска уборки прямо из приложения, несколько режимов, отображение заряда аккумулятора.

Roborock Q Revo Pro

Создание сценариев и связывание с другими устройствами. Голосовое управление. Все работает стабильно и четко.

Roborock Q Revo Pro

Тесты

Roborock Q Revo Pro

Roborock Q Revo Pro использует продвинутую систему навигации. Здесь комплекс датчиков, построение карты помещения, а также определение препятствий на полу, которые обычные модели не определяют. При первом запуске в помещении обходит всю площадь и уже после по периметру. Не ударялся о стулья, горшки растений, не задевал детские игрушки и не намотал кабель от специально оставленной на полу зарядки от смартфона.

Roborock Q Revo Pro

Сама уборка всего помещения проходит последовательным прохождением комнаты за комнатой. Выставив в настройках он может возвращаться на станцию промывать салфетку и продолжать убирать. За счет этого заметно повышается качество влажной уборки, в отличие от привычного исполнения где робот-пылесос может развозить грязь одной салфеткой по всей квартире. Здесь же зонирование, очистка с промывкой, полностью заменит ручную уборку. При этом в этой версии еще и выдвигается одна из вращающихся щеток, захватывая участки вдоль шкафов, мебели и стен.

Roborock Q Revo Pro

Объема бака в станции достаточно для тщательной уборки многокомнатной квартиры или циклов из нескольких уборок. Хотя очистку емкости с грязной водой оптимально проводить после уборки, для того чтобы она не плесневела и сам процесс очистки был проще. Помимо воды также идет очистка емкости для сбора сухих загрязнений. Емкости мешка хватит на долго, но стоит учитывать это расходник.

Roborock Q Revo Pro

Робот-пылесос оснащен мощным двигателем с регулируемым уровнем мощности всасывания. Эффективно собирает загрязнения с разных типов половых покрытий, включая ковры. При сухой уборке поднимает блок со щетками. Хорошо преодолевает препятствия, проезжает пороги, съезжает и заезжает на ковры.

Roborock Q Revo Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRoborock Q Revo Pro – топовый робот-пылесос со станцией самоочистки, обеспечивающий высокое качество влажной уборки с системой сушки и выдвижными мопами, приложением для смартфона с голосовым управлением, мощным двигателем и эффективной системой навигации с обнаружением предметов на полу, емким аккумулятором и большим объемом бака для проведения длительных уборок, очисткой контейнера для сухих загрязнений.
Roborock Q Revo Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
В России был представлен робот-пылесос Dreame X40 Ultra Comp…
14 августа бренд бытовой техники Dreame представил свой инновационный робот-пылесос X40 Ultra Complete, а…
Roborock QRevo S: бюджетный универсальный робот-пылесос…
Просто нажмите на кнопку, и универсальный робот-пылесос автоматически уберет пыль, волосы и сложные п…
Мощный робот-пылесос за доступные деньги. Обзор Dreame D9 Ma…
Технологии дешевеют – это факт. То, что ещё вчера казалось недоступной роскошью, сегодня становится массо…
Лучший робот-пылесос со станцией самоочистки. Обзор Roborock…
Протестированный робот-пылесос Roborock Q Revo Pro предлагает высокотехнологичный подход к выполнению про…
Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK B…
Роботом-пылесосом сейчас не удивить, этот тип бытовой техники стал привычным помощником в российских дома…
Обзор DreameBot L10s Pro Ultra: робот-пылесос, который захоч…
Роботами-пылесосами сейчас никого не удивишь. По крайней мере, среди жителей крупных городов они получили…
Робот-пылесос с влажной уборкой и поддержкой Алисой. Обзор Topdevice RC1Робот-пылесос с влажной уборкой и поддержкой Алисой. Обзор Topdevice RC1
Вертикальный пылесос с тремя насадками. Обзор Hyundai HYV-S7570Вертикальный пылесос с тремя насадками. Обзор Hyundai HYV-S7570
Недорогой вертикальный пылесос 2-в-1. Обзор TopDevice SV1Недорогой вертикальный пылесос 2-в-1. Обзор TopDevice SV1
Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK BV3504Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK BV3504
Беспроводной пылесос на каждый день. Обзор Dreame U20Беспроводной пылесос на каждый день. Обзор Dreame U20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor