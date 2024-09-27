Лучший робот-пылесос со станцией самоочистки. Обзор Roborock Q Revo Pro

Протестированный робот-пылесос Roborock Q Revo Pro предлагает высокотехнологичный подход к выполнению процедуры самоочистки и проведению влажной уборки. Оснащен возможностью интеллектуального взаимодействия с искусственным интеллектом. Голосом можно запускать уборку, поднимать основную щетку, изменять режимы в зависимости от типа покрытии. Используется технология обхода препятствий, распознающая 62 типа предметов, в том числе кабели наушников и зарядных устройств, мусорные ведра и обувь, предотвращая наматывания и удары. Данную модель в новой серии отличает выдвижной моп FlexiArm Design для мытья кромок, искусственным интеллектом для распознавания загрязнений и универсальной базовой станцией с горячей водой 60°C для очистки швабр и горячим воздухом 45°C для сушки швабр, которая очищает так же хорошо, как и ее предшественница, что делает ее идеальной для пользователей, которые нацелены на глубокую очистку.

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке с полиграфией. Внутри все аккуратно упаковано и распределен, предотвращая тряску и повреждения при перевозке.

Внешний вид

Комплект помимо робот-пылесоса включает станцию, трап для нее и запасной мешок, двумя мопика с салфетками из микрофибры, сетевой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Как показала практика, в белом наиболее практичен, на нем не видны следы пальцев, пыль и возможные царапины. Форма у него традиционная.

На лицевой стороне окошко с датчиком, отвечающим за определение и объезд предметов при уборке. И тут же рядом пометка по названию используемой системы – Reactive Tech.

В верхней части башенка с лидаром и пара механических кнопок. Высота от пола до самой высокой точки составляет 97 мм.

Часть верхней стороны является крышкой, за которой находится съемный пылесборник. В данной модели используется система фильтрации на основе HEPA. Доступный объем под сухие загрязнения составляет 350 мл. Бак для воды скрыт внутри корпуса, Roborock Q Revo Pro автоматически возвращается на базу при необходимости ее пополнения.

Стыковочное отверстие расположено на задней стороне корпуса. По краям от него металлические контакты, через которые осуществляется зарядка.

На основании два колеса с грунтозацепами, закрепленные на подпружиненном подвесе. Поворотный ролик спереди и распределенные по периметру датчики определения высоты.

По центру сопло с плавающей турбощеткой с силиконовыми ламелями. Тут можно обратить внимание что одна из осей для мопиков предполагает его выдвижение в сторону. В младшей версии такой опции нет. Сами мопики выполнены из пластика на основание одевается салфетка из микрофибры.

Важной составляющей является станция. Она была в Roborock Q Revo Pro улучшена. Теперь она сопровождается съемным трапом, упрощающим заезд и съезд, а также предотвращающим разбрызгивание.

В основании станции поддон на котором проходит автоматическая стирка салфеток. Сам же поддон при необходимости можно будет снять. На передней грани крышка, скрывающая отсек с мешком для сбора загрязнений, объем его 2.7 литра.

На верхней части устанавливаются два резервуара под воду объемом 5 литров. Извлекаются и обслуживаются удобно. Есть выводы с возможностью подключить к водопроводу и канализации, но официальной информации на момент публикации поэтому нам не удалось, вероятнее всего для этого потребуется дополнительный модуль.

Софт

Для приложения на смартфоне устанавливается приложение и уже после этого можно приступать к добавлению в домашнюю сеть. В главном окне отображается изображение пылесоса с текущим рабочим статусом, уровень зарядки, запуск уборки по расписанию, а также быстрый вызов встроенного голосового помощника.

В приложении предлагается набор рабочих процессов. Например, запустить уборку после приема еды, провести сначала сухую, а уже потом влажную уборку, сделать уборку тщательнее.

При перемещении по помещению строится его точная виртуальная карта. Ее можно размечать на отдельные зоны, выбирать участки, которые пылесос будет обходить.

Добавление плана по дням недели, времени с выбором сложных сценариев.

Проведение общих настроек. Включение и отключение автоматического выдвижения салфеток, тщательной уборки в квартирах с питомцем.

Отображения ресурсов по расходникам и рекомендации по интервалам их замены.

Умный дом

Управление док-станцией. И предупреждения по необходимости наполнить бак чистой воды или освободить бак с грязной. Запуск сушки щеток.Устройство поддерживает интеграцию в разные системы умного дома. С учетом того, что в России наиболее актуален Яндекс, рассмотрим на его примере. Кнопки запуска уборки прямо из приложения, несколько режимов, отображение заряда аккумулятора.

Создание сценариев и связывание с другими устройствами. Голосовое управление. Все работает стабильно и четко.

Тесты

Roborock Q Revo Pro использует продвинутую систему навигации. Здесь комплекс датчиков, построение карты помещения, а также определение препятствий на полу, которые обычные модели не определяют. При первом запуске в помещении обходит всю площадь и уже после по периметру. Не ударялся о стулья, горшки растений, не задевал детские игрушки и не намотал кабель от специально оставленной на полу зарядки от смартфона.

Сама уборка всего помещения проходит последовательным прохождением комнаты за комнатой. Выставив в настройках он может возвращаться на станцию промывать салфетку и продолжать убирать. За счет этого заметно повышается качество влажной уборки, в отличие от привычного исполнения где робот-пылесос может развозить грязь одной салфеткой по всей квартире. Здесь же зонирование, очистка с промывкой, полностью заменит ручную уборку. При этом в этой версии еще и выдвигается одна из вращающихся щеток, захватывая участки вдоль шкафов, мебели и стен.

Объема бака в станции достаточно для тщательной уборки многокомнатной квартиры или циклов из нескольких уборок. Хотя очистку емкости с грязной водой оптимально проводить после уборки, для того чтобы она не плесневела и сам процесс очистки был проще. Помимо воды также идет очистка емкости для сбора сухих загрязнений. Емкости мешка хватит на долго, но стоит учитывать это расходник.

Робот-пылесос оснащен мощным двигателем с регулируемым уровнем мощности всасывания. Эффективно собирает загрязнения с разных типов половых покрытий, включая ковры. При сухой уборке поднимает блок со щетками. Хорошо преодолевает препятствия, проезжает пороги, съезжает и заезжает на ковры.

Итоги

Roborock Q Revo Pro – топовый робот-пылесос со станцией самоочистки, обеспечивающий высокое качество влажной уборки с системой сушки и выдвижными мопами, приложением для смартфона с голосовым управлением, мощным двигателем и эффективной системой навигации с обнаружением предметов на полу, емким аккумулятором и большим объемом бака для проведения длительных уборок, очисткой контейнера для сухих загрязнений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".