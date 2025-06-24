Представлены вертикальные пылесосы Dreame R10S и R10S Pro

Компания Dreame Technology представила две новые модели беспроводных вертикальных пылесосов: R10S и R10S Pro. Эти устройства позволяют убирать без подзарядки помещения от 150 до 175 квадратных метров, обнаруживая даже мельчайшие частицы пыли. Обе модели подходят для уборки различных типов поверхностей. Благодаря регулируемому впускному отверстию, они эффективно собирают крупный мусор с пола и волосы с ковров. Система защиты от наматывания волос избавляет от необходимости частой очистки щетки. Модель R10S способна убрать квартиру площадью 150 кв. м на одном заряде, обеспечивая до 70 минут работы.

Dreame R10S представляет собой сбалансированное решение с точки зрения цены и функциональности. Версия R10S Pro обладает увеличенной на 25% мощностью всасывания (150 аэроватт) по сравнению с R10S. Время работы аккумулятора составляет 90 минут, что позволяет убрать целый этаж в доме. Ключевым преимуществом R10S Pro является наличие сменных щеток: мягкой роликовой для ламината и плитки, и многофункциональной для ковров и сложных поверхностей.

Обе модели обеспечивают фильтрацию 99,9% частиц размером до 0,3 мкм, включая аллергены и пылевых клещей. Устройства оснащены LED-экраном, отображающим уровень заряда, режим работы и другую полезную информацию. Упрощен процесс очистки: контейнер для пыли объемом 0,6 л опустошается одним нажатием, а фильтры и щетки можно мыть. Обе модели, R10S и R10S Pro, поддерживают три режима мощности: экономичный (Eco), стандартный (Med) и турбо-режим (Turbo) для максимальной очистки.
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