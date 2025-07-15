Представлен вертикальный пылесос Dreame H12 FlexReach

Dreame пополнила свой ассортимент техники для влажной и сухой уборки новой моделью – вертикальным пылесосом H12 FlexReach. Особенность этой модели – способность работать в горизонтальном положении без потери мощности всасывания. Конструкция ручки позволяет поворачивать ее на 180°, сохраняя силу всасывания на уровне 18000 Па. Это позволяет легко очищать труднодоступные места, такие как пространства между мебелью и полом высотой до 14 см. Двусторонняя щетка эффективно справляется с уборкой в углах и узких местах, добираясь до зон, обычно недоступных для обычных пылесосов, например, под шкафами, низкой мебелью и вдоль плинтусов. Dreame H12 FlexReach разработан для тех, кто ищет мощное, универсальное и современное решение для уборки. Аккумулятор емкостью 6х4000 мА/ч обеспечивает до 50 минут работы, что позволяет убрать до 300 квадратных метров на одном заряде. В комплекте идет док-станция для зарядки и автоматической очистки.

Мощное всасывание гарантирует быстрое удаление как сухого, так и влажного мусора. Эластичный скребок TangleCut с лезвиями предотвращает наматывание волос и шерсти на ролик, разрезая их. Это значительно упрощает и ускоряет процесс уборки. Функция самоочистки щетки горячей водой (90°C) с вращением в двух направлениях, а затем сушка горячим воздухом (90°C) в течение 30 минут гарантируют ее чистоту, сухость и отсутствие неприятных запахов и плесени. Светодиодный дисплей отображает информацию о режимах работы и уровне заряда, а голосовые подсказки помогают оптимизировать процесс уборки. H12 FlexReach станет отличным выбором для владельцев больших домов, квартир с домашними животными или для тех, кто ценит минимальные усилия при уборке.

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