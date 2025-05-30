Dreame представила умные пылесосы и новые решения для дома

Главной особенностью X50 Ultra Complete стали выдвижные ножки ProLeap, позволяющие устройству преодолевать пороги до 6 см, и система VersaLift для уборки под низкой мебелью. Пылесос автоматически определяет степень загрязнения и выбирает оптимальный режим, а станция PowerDock™ обеспечивает полный цикл самообслуживания.
Модель X50 Master отличается компактной базовой станцией шириной 24,9 см, сохраняя при этом мощность и интеллектуальные функции старшей версии. Благодаря автоматической промывке швабр горячей водой и длительной автономной работе, устройство способно поддерживать чистоту до 100 дней без замены пылесборника.
Вертикальный пылесос H15 Pro Heat оснащён интеллектуальной шторкой и системой очистки щётки при 100 °C, а Z20 AquaCycle Station предлагает до 90 минут автономной работы и функцию автоматического удаления пыли.
Помимо пылесосов, Dreame представила очиститель воздуха с интеллектуальным управлением и робот-газонокосилку для ухода за участком. Новинки уже поступили в продажу по специальным промоценам.