Dreame представила умные пылесосы и новые решения для дома

29 мая в Москве компания Dreame Technology, мировой лидер в сфере бытовой техники для уборки, провела презентацию новых устройств, ориентированных на максимальный комфорт и автоматизацию домашней уборки. На мероприятии были представлены роботы-пылесосы Dreame X50 Ultra Complete и X50 Master, вертикальные модели H15 Pro Heat и Z20 AquaCycle Station, а также анонсированы новинки для улучшения качества жизни — очиститель воздуха и робот-газонокосилка.

Главной особенностью X50 Ultra Complete стали выдвижные ножки ProLeap, позволяющие устройству преодолевать пороги до 6 см, и система VersaLift для уборки под низкой мебелью. Пылесос автоматически определяет степень загрязнения и выбирает оптимальный режим, а станция PowerDock™ обеспечивает полный цикл самообслуживания.

Модель X50 Master отличается компактной базовой станцией шириной 24,9 см, сохраняя при этом мощность и интеллектуальные функции старшей версии. Благодаря автоматической промывке швабр горячей водой и длительной автономной работе, устройство способно поддерживать чистоту до 100 дней без замены пылесборника.

Вертикальный пылесос H15 Pro Heat оснащён интеллектуальной шторкой и системой очистки щётки при 100 °C, а Z20 AquaCycle Station предлагает до 90 минут автономной работы и функцию автоматического удаления пыли.

Помимо пылесосов, Dreame представила очиститель воздуха с интеллектуальным управлением и робот-газонокосилку для ухода за участком. Новинки уже поступили в продажу по специальным промоценам.