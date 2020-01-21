SteelSeries Apex 5 с OLED-дисплеем

Производителям игровой периферии с каждым разом все сложнее и сложнее привлекать внимание потенциальных покупателей, ведь их просто нечем уже удивлять. Те же игровые клавиатуры представлены во всех форм-факторах, во всех вариантах исполнения. Разработчики клавиатуры SteelSeries Apex 5 решили привлечь внимание потенциальных покупателей дисплеем — он размещен на верхнем правом углу корпуса и позволяет выводить информацию дополнительную об игровом процессе. Это не самый важный компонент, однако если у вас уже были всевозможные обычные механические клавиатуры, то стоит обратить свое внимание на нечто более продвинутое. SteelSeries Apex 5 выделятся на фоне конкурентов, так что в этом есть определенное преимущество на самом деле.