SteelSeries Rival 3 Wireless беспроводная игровая мышь с автономностью до 400 часов

SteelSeries представила новую беспроводную игровую мышь Rival 3 Wireless. Мышь может использовать несколько видов подключения, это беспроводная связь в диапазоне 2,4 ГГц, а также через Bluetooth 5.0.

Корпус мыши Rival 3 Wireless изготовлен из прочного полимера, обеспечивая высокую надёжность конструкции, а механические переключатели мыши рассчитаны на 60 миллионов нажатий.

Вес мыши составляет 95 граммов. С помощью ПО SteelSeries Engine пользователь может сохранить до 5 профилей макроса. Мышь обеспечивает до 400 часов автономной работы от двух батареек AAA.

SteelSeries Rival 3 Wireless оснащен оптическим сенсором TrueMove Air с чувствительностью 18000 CPI. Мышь имеет систему автоматического переключения частот Quantum 2.0. Новая технология также позволяет добиться высокой частоты опроса в 1000 Гц и снизить время задержки до 1 мс.

Игровая мышь SteelSeries Rival 3 Wireless поступит в продажу по рекомендованной цене 5490 рублей.