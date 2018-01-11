SteelSeries Rival 600 официально анонсировали

Официально представлена новая игровая мышка SteelSeries Rival 600, которая может похвастаться двойным сенсором TrueMove3+. Продукт выглядит достаточно привлекательно, без всяких сомнений - корпус симметричный, есть подсветка на логотипе компании, две полосы вдоль корпуса так же светятся и есть подсветка на колесе прокрутки. Конечно, главное преимущество данного решения в том, что здесь установлен двойной сенсор - PixArt PMW 3360 и специальный датчик для измерения высоты отрыва. Благодаря этому, даже если вы активно играете и отрываете мышку от стола на приличное расстояние, сенсор будет срабатывать максимально точно и давать вам больше комфорта во время игровых баталий. Это действительно крутая фишка, которая позволит киберспортсмену получать больше контроля над игрой. Стоит 80 баксов.