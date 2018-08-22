SteelSeries анонсировала брендированные аксессуары в стилистике PUBG

SteelSeries при поддержке знаменитой игры PLAYERUNKNOWN’s Battlegrounds, анонсирует выпуск ограниченной линейки брендированных аксессуаров. Новая гарнитура, клавиатура, мышь и коврик для мыши украшены эксклюзивными изображениями из популярного проекта в жанре «королевская битва».

Партнерство между компанией SteelSeries и игрой PUBG было анонсировано ранее – одновременно с премьерой коврика для мыши PUBG QcK+. Еще одним аспектом сотрудничества компании SteelSeries и PUBG станет добавление в будущем поддержки функции GamesSense утилиты SteelSeries Engine. Она даст игрокам PLAYERUNKNOWN’s Battleground возможность настраивать световую индикацию периферии PUBG в соответствии с ситуацией в игре.

В линейку, которая станет доступна в третьем квартале, войдут оформленные в стиле PUBG гарнитура Arctis 5, клавиатура Apex M750 TKL, мышь Rival 310 и коврик для мыши QcK+. Компания SteelSeries выступила спонсором инициативы PLAYERUNKNOWN’s Charity Challenge на выставке Gamescom 2018. Посетители мероприятия могут своими глазами увидеть все продукты ограниченной серии в зоне ESL Arena зала 9.