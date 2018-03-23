SteelSeries анонсировала партнерство с PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)

Сегодня SteelSeries с гордостью анонсируют партнерство с лидирующем проектом в жанре Королевской Битвы - PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG). В настоящий момент геймерам уже доступен игровой ковер PUBG QcK+, а дополнить коллекцию другими устройствами фанаты смогут уже этим летом. Сегодня SteelSeries и PUBG запустят всемирную раздачу подарков к 1-годовщине игры с громадным количеством призов от SteelSeries, а также сувенирной продукции по PUBG, кодов и многое другое.«Начало этого партнерства знаменует появление новых невероятных продуктов, интеграцию PUBG с ПО и устройствами SteelSeries, а также различные активности с известными стримерами, – говорит исполнительный директор компании SteelSeries Эхтишам Раббани. – Вместе мы создадим для фанатов возможность объединить свое увлечение «Королевской Битвой» с премиальной продукцией, специально созданной для соревновательных игр и киберспорта.»

«SteelSeries был единственным производителем периферийных устройств, с которым мы рассматриваем возможность партнерства благодаря непревзойденной репутации, которую компания заработала и поддерживала последние 20 лет, – говорит главный менеджер по маркетингу в EMEA PUBG Шане Ро. – Это партнерство позволит фанатам нашей игры с гордостью демонстрировать свою любовь к PUBG, используя лучшие периферийные устройства от SteelSeries»Сегодня в продаже появится первый продукт в данной серии - QcK+ PUBG Edition по рекомендованной цене €24.99. На игровой поверхности присутствует яркое изображение героя PUBG, QcK+ имеет большой размер 450x400x4мм, его практически гладкая поверхность позволяет мыши скользить без сопротивления, а резиновая основа надежно фиксирует ковер на столе. Сделанный из высококлассной ткани, этот громадный ковер для мыши идеально подходит для игроков, предпочитающих низкую чувствительность мыши или высокое разрешение экрана.

Акция на первую годовщину игры PUBG стартует сегодня с призами от SteelSerie, такими как: Рюкзак 3 уровня набитый устройствами от SteelSeries, гарнитуры SteelSeries Arctis Pro Wireless с эксклюзивными накладками на чашки в стиле PUBG, игровые мониторы MSI Optix MPG27C, игровые поверхности PUBG QcK+ с автографом Брэндона Грина и многое другое. Чтобы принять участие в акции перейдите по ссылке https://steelseries.com/pubg1.