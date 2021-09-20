SteelSeries представила беспроводные мыши Prime Mini и Prime Mini Wireless

Компания SteelSeries расширяет модельный ряд игровых мышей двумя моделями, Prime Mini и Prime Mini Wireless.

Помимо сверхлегкой конструкции, мыши Prime Mini и Prime Mini Wireless оснащены первыми в мире оптическими магнитными переключателями Prestige OM Switches, разработанными для киберспорта. К тому же они отличаются своей надежностью обеспечивая до 100 миллионов нажатий.

SteelSeries Prime Mini весит всего 61 граммов, оснащен оптическим датчиком TrueMoveAir с возможностью настройки значения CPI (до 18000). Мышка получила стильный дизайн и легко очищаемую текстурированную верхнюю поверхность, которая обеспечивает надежный нескользящий захват во время длительных и интенсивных игровых сессий.

Prime Mini Wireless в свою очередь предлагает беспроводное подключение благодаря новейшей технологии Quantum 2.0 Wireless. Автономность мыши достигает более 100 часов. Мышь поддерживает функцию быстрой зарядки.

SteelSeries Prime Mini и Prime Mini Wireless доступны за 69,99 долларов и 139,99 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы SteelSeries Prime Mini и Prime Mini Wireless
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