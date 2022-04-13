SteelSeries представила линейку легких игровых мышей Aerox

SteelSeries, мировой лидер в области игровых и киберспортивных периферийных устройств, сегодня представила три новые мыши семейства Aerox, создав сплав сверхлегкого дизайна и настраиваемых вариантов кнопок для максимальной точности, скорости и комфорта для любого стиля игры. Подобно тому, как инновации в аэрокосмической отрасли привносят передовые технологии и улучшения дизайна в новые категории продуктов, сверхлегкий и конструктивный дизайн, впервые представленный в Aerox 3, расширяет свое применение с новыми мышами Aerox 5, Aerox 5 Wireless и Aerox 9 Wireless. Меньший вес означает быструю скорость.

SteelSeries Aerox 5 — самая легкая мультижанровая мышь на планете весит всего 66 граммов. Сочетая сверхлегкий дизайн с 9 программируемыми кнопками, Aerox 5 предоставляет игрокам подлинную универсальность и возможность мгновенно адаптироваться к любой игре или жанру. Датчик TrueMove Air и ножки из 100% первичного PTFE гарантируют, что каждое касание будет легким и отслеживается с высокой точностью, а благодаря переключателям Golden Micro IP54 каждое нажатие регистрируется именно так, как этого хочет игрок. Подсветка Brilliant PrismSync обеспечивает 3 зоны RGB.

SteelSeries Aerox 5 Wireless — сочетание индивидуальной настройки и непревзойденной производительности. Самая легкая многофункциональная беспроводная мышь весит 74 г и обеспечивает до 180 часов автономной работы. Всего 15-минутная зарядка обеспечивает более 40 часов работы. Используя беспроводную связь Quantum 2.0 и Bluetooth, геймеры могут играть с поистине не ограниченной сверхлегкой свободой на нескольких устройствах дольше, чем когда-либо. 9 программируемых кнопок и датчик воздуха TrueMove обеспечивают непревзойденную точность и аккуратность.

Aerox 9 Wireless — это первая инновация мышь на игр жанра MMO и MOBA. Aerox 9 Wireless использует беспроводную связь Quantum 2.0 и Bluetooth. Мышь оснащена переключателями Golden Micro IP54 следующего поколения (рассчитанные на 80 миллионов кликов), игровой датчик TrueMove Air и защиту AquaBarrier со степенью защиты IP54. Aerox 9 Wireless обеспечивает до 180 часов автономной работы с возможностью быстрой подзарядки, что дает геймерам более 40 часов всего за 15 минут.

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