Обзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка с топовым оснащением

Изучаемая сегодня мышка Bloody R72 Pro Pyro Blaze оснащена топовым сенсором Pixart PAW 3395 PRO с регулируемой чувствительностью до 26 000 CPI, низкой задержкой 1 мс и встроенной памятью для хранения пользовательских настроек. Поддерживает два варианта беспроводного соединения без задержек для идеального геймплея. Помимо этого ее выделяет уникальное внешнее оформление.

Комплектация

Поставляется в тематически оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает грипсы для корпуса, комплект запасных ножек скольжения, адаптер подключения, пару переходников, интерфейсный кабель.

Внешний вид

Окрашен корпус в красный цвет. Внешне смотрится эффектно и выделяется на фоне привычных цветовых схем. В оформлении используется герой Pyro Blaze, его силуэт нанесен на спинку. Я к сожалению не знаком с ним и с вселенной к которой он относится, но это не мешает и не являясь фанатом такое исполнение мне визуально понравилось.

Длина корпуса 125 мм, вес 70 грамм. Основа материала из пластика с внешним матовым покрытием. Форма эргономичная.

Две основные клавиши отделены от корпуса. Между ними колесико прокрутки и кнопки регулировки чувствительности с возможностью переназначить действия. Есть светодиодный индикатор активности.

Боковые стороны заужены под удобство хвата. Справа нанесен логотип игрового бренда Bloody, а слева две дополнительные клавиши с закругленными колпачками.

На основании четыре ножки скольжения. В комплекте предусмотрен сменный набор. В центре наклейка с техническими данными, тумблер питания. Под крышкой с магнитным креплением скрывается пенал для хранения передатчика.

По центру лицевой стороны Bloody R72 Pro Pyro Blaze в небольшом углублении разъем USB-C, используемый для зарядки и проводного подключения к системе. Кабель с защитной нейлоновой оплеткой в цвет мышки.

Комплектный передатчик с USB-разъемом. В комплекте есть переходник на USB-C, актуально для ноутбуков, а также адаптер для сокращения дистанции между адаптером и мышкой.

Софт Игровая мышка сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. Интерфейс на русском языке, опции настроек распределены по пяти вкладкам.

Выбирается действие для семи клавиш. Готовый набор, действия мышки и клавиатуры, управление мультимедиа или макрос.

Выставляются уровни чувствительности сенсора. Для каждого выбран свой цвет подсветки, который будет отображен индикатором. Частота опроса сенсора от 100 до 1000 Гц.

Редактор макросов. При редактировании можно изменить длительность задержки, отредактировать любое из действий. Включить задержку или горячую клавишу.

Обновлении прошивки мышки и передатчика в отдельности.

Тесты

Скорость указателя и двойного клика, управление прокруткой.Bloody R72 Pro Pyro Blaze дает возможность выбора между двумя вариантами соединения с быстрым переключением между ними. Беспроводное соединение через передатчик здесь используется по защищенному каналу WaveLink, это уменьшит наводки и исключит ошибки. Плюс производитель продумал разные сценарии эксплуатации, укомплектовав переходниками.

Сенсор Pixart PAW 3395 PRO относится к топовому сегменту. Его чувствительность регулируется в диапазоне до 26 000 CPI. Ускорение до 50G с частотой обработки данных 650 IPS. Отлично себя показала в повседневной работе и в играх, курсор не срывало. При этом смена чувствительности с помощью кнопок дает возможность подобрать оптимальный в зависимости от требований или используемого оружия.

Нареканий по качеству беспроводного соединения было. Работало без ощутимых задержек, поиграли с ней в Battlefield 6 и Arc Raiders. Встроенный аккумулятор давал около 2 недель работы без подзарядки с учетом ежедневного активного использования.

Итоги

Bloody R72 Pro Pyro Blaze – беспроводная игровая мышка с эффектным внешним оформлением, топовым оснащением, продуманной комплектацией, программным обеспечением для тонких настроек и внутренней памятью для хранения пользовательских пресетов.