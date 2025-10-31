Обзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка с топовым оснащением

Изучаемая сегодня мышка Bloody R72 Pro Pyro Blaze оснащена топовым сенсором Pixart PAW 3395 PRO с регулируемой чувствительностью до 26 000 CPI, низкой задержкой 1 мс и встроенной памятью для хранения пользовательских настроек. Поддерживает два варианта беспроводного соединения без задержек для идеального геймплея. Помимо этого ее выделяет уникальное внешнее оформление.

Обзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Комплектация

комплектация Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Поставляется в тематически оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает грипсы для корпуса, комплект запасных ножек скольжения, адаптер подключения, пару переходников, интерфейсный кабель.

комплектация Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Внешний вид

Окрашен корпус в красный цвет. Внешне смотрится эффектно и выделяется на фоне привычных цветовых схем. В оформлении используется герой Pyro Blaze, его силуэт нанесен на спинку. Я к сожалению не знаком с ним и с вселенной к которой он относится, но это не мешает и не являясь фанатом такое исполнение мне визуально понравилось.

внешний вид Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Длина корпуса 125 мм, вес 70 грамм. Основа материала из пластика с внешним матовым покрытием. Форма эргономичная.

внешний вид Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Две основные клавиши отделены от корпуса. Между ними колесико прокрутки и кнопки регулировки чувствительности с возможностью переназначить действия. Есть светодиодный индикатор активности.

внешний вид Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Боковые стороны заужены под удобство хвата. Справа нанесен логотип игрового бренда Bloody, а слева две дополнительные клавиши с закругленными колпачками.

внешний вид Bloody R72 Pro Pyro Blaze

На основании четыре ножки скольжения. В комплекте предусмотрен сменный набор. В центре наклейка с техническими данными, тумблер питания. Под крышкой с магнитным креплением скрывается пенал для хранения передатчика.

внешний вид Bloody R72 Pro Pyro Blaze

внешний вид Bloody R72 Pro Pyro Blaze

По центру лицевой стороны Bloody R72 Pro Pyro Blaze в небольшом углублении разъем USB-C, используемый для зарядки и проводного подключения к системе. Кабель с защитной нейлоновой оплеткой в цвет мышки.

внешний вид Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Комплектный передатчик с USB-разъемом. В комплекте есть переходник на USB-C, актуально для ноутбуков, а также адаптер для сокращения дистанции между адаптером и мышкой.

внешний вид Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Софт Игровая мышка сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. Интерфейс на русском языке, опции настроек распределены по пяти вкладкам.

софт Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Выбирается действие для семи клавиш. Готовый набор, действия мышки и клавиатуры, управление мультимедиа или макрос.

софт Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Выставляются уровни чувствительности сенсора. Для каждого выбран свой цвет подсветки, который будет отображен индикатором. Частота опроса сенсора от 100 до 1000 Гц.

софт Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Редактор макросов. При редактировании можно изменить длительность задержки, отредактировать любое из действий. Включить задержку или горячую клавишу.

софт Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Обновлении прошивки мышки и передатчика в отдельности.

софт Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Скорость указателя и двойного клика, управление прокруткой.

Тесты

Bloody R72 Pro Pyro Blaze дает возможность выбора между двумя вариантами соединения с быстрым переключением между ними. Беспроводное соединение через передатчик здесь используется по защищенному каналу WaveLink, это уменьшит наводки и исключит ошибки. Плюс производитель продумал разные сценарии эксплуатации, укомплектовав переходниками.

тесты Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Сенсор Pixart PAW 3395 PRO относится к топовому сегменту. Его чувствительность регулируется в диапазоне до 26 000 CPI. Ускорение до 50G с частотой обработки данных 650 IPS. Отлично себя показала в повседневной работе и в играх, курсор не срывало. При этом смена чувствительности с помощью кнопок дает возможность подобрать оптимальный в зависимости от требований или используемого оружия.

тесты Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Нареканий по качеству беспроводного соединения было. Работало без ощутимых задержек, поиграли с ней в Battlefield 6 и Arc Raiders. Встроенный аккумулятор давал около 2 недель работы без подзарядки с учетом ежедневного активного использования.

тесты Bloody R72 Pro Pyro Blaze

Итоги

Bloody R72 Pro Pyro Blaze – беспроводная игровая мышка с эффектным внешним оформлением, топовым оснащением, продуманной комплектацией, программным обеспечением для тонких настроек и внутренней памятью для хранения пользовательских пресетов.
