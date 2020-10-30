SteelSeries представила мышки с защитой от влаги и пыли

Производителям игровой периферии довольно трудно на текущий момент — если пользователь купил качественное решение, то он будет пользоваться им на протяжении многих лет, а ведь производителю нужно как-то продавать свою новую продукцию. Чтобы удивить потенциального покупателя, компания SteelSeries представила линейку мышей Aerox 3, которые получили сертификат защиты IP54. Это значит, что они не боятся влаги, пыли, жира и прочих жидкостей. Конечно, это вовсе не значит, что их стоит мыть под краном или что-то в таком духе, но хотя бы устройство не перестанет работать, если вы прольете на него воду. Стоимость новинок пока что не назвали, но это явно будет не бюджетный представитель ассортимента производителя. Ждем в России.