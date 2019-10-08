SteelSeries выпустила игровую мышь Sensei Ten

Датский производитель представил обновленную мышь Sensei Ten. Менеджер компании Брайан Луу (Brian Luu), говорит что периферия от SteelSeries пользуется большой популярностью среди пользователей.

С новым сенсором Ten SteelSeries гарантирует 60 миллионов кликов. Мышь использует новый датчик TrueMove Pro, он позволяет отслеживать наклон при скольжении мыши, тем самым стабилизируя ее во время игровой сессии.

Прочная конструкция, способная противостоять наиболее интенсивному износу. Высококачественная прочная матовая поверхность, шелковисто-мягкая на ощупь и долговечная. Sensei Ten использует 8 программированных кнопок.

В тестировании участвовал игрок CS:GO "TACO" игрок из бразильской команды MIBR. Стоимость модели около 80 евро.