SteelSeries выпустит сверхлегкие игровые мыши Aerox 3 и Aerox 3 Wireless

SteelSeries анонсировала выпуск очень легких игровых мышек Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. SteelSeries объединяет надежные передовые технологии в сверхлегком форм-факторе, созданном специально для обеспечения лучшей производительности с помощью уменьшение веса мыши.

Aerox 3 Wireless

SteelSeries Aerox 3 Wireless - это беспроводная игровая мышь выполненная в специальном облегченном дизайне вес которого всего 66 грамм, идеально оптимизированная для быстрого перемещения мыши по поверхности ковра. SteelSeries возобновила своё сотрудничество с PixArt в создании совершенно нового датчика TrueMove Air - датчика слежения «Один к одному», разработанного специально для беспроводной версии мышки. Основные параметры оптического датчика это: 18000 CPI, 400IPS, 40G , обеспечивающие максимальную скорость, стабильность и точность, необходимые для лучшей беспроводной игровой мыши. Благодаря невероятной энергоэффективности нового сенсора, SteelSeries удалось снизить вес мыши, используя меньший размер батареи, имея большую автономность, чем у конкурентов. Мышь имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP54.
Aerox 3 Wireless появится в продаже 10 ноября за 100 долларов.

Aerox 3

Aerox 3 имеет почти такой же функционал, что и Aerox 3 Wireless, включая защиту от воды и пыли IP54, такой же внешний вид, что и зарекомендовавшая себя Rival 3, кабель Super Mesh, PTFE скользящие ножки, трехзонное RGB освещение и USB-C. Однако между ними есть некоторые ключевые различия.

Вместо TrueMove Air, который используется в Aerox 3 Wireless, Aerox 3 оснащен датчиком TrueMove Core, впервые представленный в Rival 3. Это оптический датчик имеющий такие характеристики: 8 500 CPI, 300 IPS, 35G, разработанный совместно с PixArt. Поскольку Aerox 3 - это проводная мышь, SteelSeries также удалось снизить вес до 57 г.
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