Стильные защитные очки для пользователей ПК

Многочисленные исследования показывают, что от 50 до 90 % пользователей компьютеров страдают от усталости глаз и других проблем, которые неизбежно связаны с чрезмерным воздействием экрана. Специальные блокирующие очки Blue Light могут помочь сохранить зрение.

Они имеют степень защиты UV400 с запатентованными оттенками, которые обеспечивают хороший свет, попадающий в объектив не пропуская вредный. Очки предотвращают сухость глаз и раздражения, которые могут привести к долговременному повреждению. Очки Blue Light можно приобрести за $ 29,99.