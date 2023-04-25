Стильный Honor X50i появился в продаже Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor X50i, который стоит 215 и 245 долларов за версии с 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Напомним, что новинка оснащается корпусом толщиной 7,48 мм, 6,73-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388:1080 точек и повышенной кадровой частотой 90 Гц, 7-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 6020, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 100 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт и ОС Android 13 с надстройкой Magic UI 6.1 «из коробки». Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor X50i, который стоит 215 и 245 долларов за версии с 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Напомним, что новинка оснащается корпусом толщиной 7,48 мм, 6,73-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388:1080 точек и повышенной кадровой частотой 90 Гц, 7-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 6020, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 100 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт и ОС Android 13 с надстройкой Magic UI 6.1 «из коробки». Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:05 . Продукт - Honor X50i

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