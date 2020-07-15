Стильный портативный принтер Fujifilm Instax Mini Link

Помимо людей, которые предпочитают цифровые технологии хранения данных, есть еще те, кто хочет иметь распечатанные фотографии. Fujifilm выпустила портативный принтер Fujifilm Instax Mini Link, который может подключаться к смартфонам и обеспечивает качественную печать. Устройство имеет очень стильный и простой дизайн.

Fujifilm Instax Mini Link выводит изображения в размерах от 62 мм х 46 мм и разрешении 12,5 пикселей. Портативный принтер весит 200 грамм и доступен в белом, синем и розовом цвете за $ 120. Для подключения к камерам Fujifilm и смартфонам устройства должны поддерживать Bluetooth 4.2 и выше.