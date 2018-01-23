Стоит ли тратиться на раскрученные батарейки?

Перед тем, как купить очередные батарейки для детской игрушки, часов или фотокамеры, многие наверняка задумываются: какие лучше выбрать? Лучше брать щелочные или солевые? Можно ли доверять отечественном производителю? Какие взять выгодней? и т.д. Но ответы на все эти вопросы вряд ли можно найти в интернете. Поэтому мы провели собственный эксперимент, чтобы выяснить каким батарейкам можно доверять, а каким нет.

Для эксперимента были отобраны разные типы элементов питания: щелочные и солевые. Кроме того, были исследованы аккумуляторы (никель-металлгидридные). Было решено проверить батарейки размера АА и ААА размеров. Для испытания были отобраны элементы питания производителей: Panasonic (Бельгия), ATC MAX (Гонконг), DURACELL (Европа), KODAK MAX (Китай),ENERGIZER (Швейцария), GP (Китай), KODAK (Япония), MINAMOTO (Китай), Panasonic EVOiA (Япония), PHILIPS (Бельгия), SONY Stamina Plus +10%, SONY Walkman, Спутник Ultra (Китай), Panasonic Xtreme Power Alkaline (Европа), TDK Dynamic Zinc (Люксембург), SONGLE (Китай) ОБЛИК и т.д

Во время эксперимента измерялись такие показатели как максимальная емкость сопротивление. Сразу объясняем, высокие показатели емкости батарейки говорят о запасе ее энергии. Еще один показатель – сопротивление. Тут наоборот. Батарейка будет лучше и дольше работать, если сопротивление в ней меньше.

Для эксперимента подбирались только «свежие» батарейки . Т.е. с хорошим запасом годности (4-6 лет).

Тестирование щелочных батареек АА

Протестировав батарейки щелочного типа размера АА данных производителей, мы получили такие показатели. Лидирующими по емкости стали батарейки: ATC MAX (1470 mAh), ENERGIZER (1410 mAh), Panasonic EVOiA (1390 mAh). Аутсайдерами испытания стали: GP Super (1030 mAh), SONY Walkman (1050 mAh). Остальные имели средние между ними показатели.

Что касается сопротивления, лучшими оказались: DURACELL POWER PIX (0,08 Ом), ENERGIZER (0,09 Ом), KODAK Digital Camera (0,09 Ом), Panasonic EVOiA (0,09 Ом). Не самые лучшие показатели у батареек: GP Super (0,21 Ом), GP Ultra (0,18 Ом).

Тестирование щелочных батареек ААА

Исследования алкалиновых батареек размером ААА показали следующие результаты. Лучшие показатели емкости принадлежат ATC MAX (630 mAh), DURACELL TURBO (630 mAh), DAEWOO (600 mAh), SAMSUNG Pleomax (580 mAh). Самые низкие показатели: ENERGIZER (410), Panasonic ESSENTIAL POWER (420 mAh). Показатели остальных элементов питания были примерно в среднем диапазоне.

Показатели сопротивления были лучшими у DAEWOO (0,14 Ом), Panasonic Xtreme Power Alkaline (0,14 Ом), KODAK MAX (0,16 Ом). Самое высокое сопротивление было отмечено у Panasonic ESSENTIAL POWER (0,25 Ом), Спутник Ultra (0,24 Ом).

Тестирование солевых батареек размера АА

Для исследования солевых батареек данного размера были выбраны KODAK zink chloride(Польша), PANASONIC General Pupose (Польша), SONGLE (Китай), SONY Super (Япония). Высокая емкость у SONY Super (460 mAh), PANASONIC General Pupose (420 mAh), средняя - KODAK zink chloride (350 mAh), низкая - SONGLE (220 mAh). Показатели сопротивления в среднем у всех одинаковые. KODAK zink chloride (0,46 Ом), PANASONIC General Pupose (0,39 Ом), SONGLE (0,41Ом), SONY Super (0,39Ом).

Тестирование солевых батареек размера ААА

Для исследования солевых батареек размера ААА были выбраны производители DAEWOO (Корея), TDK Dynamic Zinc (Люксембрг), SONY New Ultra (Польша). Выявилось, что показатели емкости в среднем у всех одинаковые – 260 mAh, 250 mAh, 270 mAh соответственно. Сопротивление - 0,55Ом, 0,75Ом, 0,59Ом.

Тестирование аккумуляторных батареек

Помимо показателей емкости и сопротивления, во время тестирования аккумуляторов, было принято решение исследовать соответствует ли заявленная емкость реальной (E/En). Этот параметр отображает честность выбранных производителей перед потребителями.

Тестирование никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумуляторов АА

Для эксперимента были выбраны аккумуляторы: ENERGIZER 2450 mAh (Япония), PHILIPS 1300 mAh (Китай), REXPOWER 1800 mAh (Китай), SAMSUNG 1700 mAh (Китай), SONY 2000 mAh (Китай), Спутник 2500 mAh (Китай).

Выяснилось, что емкость ни одного из них не соответствует изначально заявленной производителей. В частности, показатели емкости составили:

ENERGIZER 2450 (Япония) – 2000 mAh (82%),

PHILIPS 1300 (Китай) - 950 mAh (73%),

REXPOWER 1800 (Китай) - 1130 mAh (63%),

SAMSUNG 1700 (Китай) - 1530 mAh (90%),

SONY 2000 (Китай) - 1880 mAh (94%),

Спутник 2500 (Китай) - 1750 mAh (70%).

Показатели сопротивления у варьируются от 0,14 до 0,18 Ом. Тестирование никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумуляторов ААА. В эксперименте учувствовали: ENERGIZER 1000 (Япония), GP 750 (Китай), PHILIPS 700 (Китай), SAMSUNG 900 (Китай), SONY 900 (Китай).

Ситуация с заявленной и номинальной емкостью такая же:

ENERGIZER 1000 (Япония) – 890 mAh (89%),

GP 750 (Китай) – 670 mAh (89%),

PHILIPS 700 (Китай) – 540 mAh (77%),

SAMSUNG 900 (Китай)- 710 mAh (79%),

SONY 900 (Китай) - 830 mAh (92%).

Интересным оказался тот факт, что ни один производитель аккумуляторов не указывает на упаковке дату выпуска и срок годности аккумулятора. Также нет информации о том, на сколько срок хранения моет повлиять на емкость элемента питания.

Что получается в итоге?

Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что у всех батареек примерно и одинаковые характеристики, и больших разбежностей среди показателей не отмечено. Это говорит от том, что не смысла тратиться на дорогие и раскрученные рекламой всем известные бренды. Можно купить батарейку не совсем популярного производителя и получить такой же результат.

Кром того, по исследованиям видно, что использование щелочных батареек гораздо более оправдано, чем солевых. Высокое внутреннее сопротивление не позволяет им достойно работать в приборах с повышенным потребление, например, в фотоаппарате. Использование солевых батареек может быть оправдано, в случае с временным, однократным или не долгосрочным потреблением.

Также можно сделать вывод, что приобретение аккумуляторов гораздо выгоднее покупки нескольких батареек. Их в любой момент можно подзарядить, и они идеально подходят для регулярного использования. Если же вам нужно, например, поставить их в прибор, который редко используется, лучше тогда воспользоваться батарейками. Аккумуляторы быстро разряжаются и ваш прибор может не сработать в нужный момент.