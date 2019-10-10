Строгая и элегантная материнская плата - MSI MEG X570 Unify

Новая материнская плата MSI MEG X570 Unify не имеет подсветки RGB, но она может быть одной из самых привлекательных плат AMD X570. Его полностью черный дизайн дает желанную передышку для тех, кто предпочитает более скрытный вид.

MEG X570 Unify может выглядеть просто по сегодняшним стандартам, он все равно невероятно элегантен и стильн. Он также не экономит на своих функциях и оснащен 12 + 2 + 1-фазной цифровой цепью питания, двумя 8-контактными разъемами питания ЦП, серверной печатной платой и большим цельнометаллическим радиатором. Как и большинство других материнских плат X570, радиатор чипсета активно охлаждается собственным вентилятором с двумя шарикоподшипниками. Новинка поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и оснащен портом Realtek 2.5 Gigabit LAN. Для хранения есть четыре порта SATA 6 Гбит/с и три разъема M.2, каждый со своим радиатором M.2 Shield Frozr.

В верхней части MEG X570 Unify находится специальный разъем насоса AIO, а также один разъем вентилятора ЦП, пять разъемов системного вентилятора и семь датчиков температуры. Другие функции включают в себя предварительно смонтированный экран ввода / вывода для более легкой установки, зоны защиты, где цепи были проложены вдали от мест опоры корпуса, чтобы минимизировать вероятность повреждения от неуместных монтажных элементов, и очень большие зажимы PCIe, чтобы сделать легче снять графический процессор. Ожидается, что новинка будет продаваться по ориентировочной цене $ 400.