Сумки с гибкими экранами OLED от Louis Vuitton

Модный бренд Louis Vuitton решил объединить усилия Huawei и Samsung в прототип сумок с гибкими OLED-экранами.

На выставке Cruise 2020 в Нью-Йорке компания представила две сумки с гнущимися OLED-экранами. На первой из сумок был установлен один большой экран, а вторая получила два небольших гибких дисплея. Разрешение экранов составляет 1920 x 1440 пикселей.

Во время презентации с экранов транслировали виды Нью-Йорка и каталоги одежды Louis Vuitton. Хотя могут быть и другие сценарии использования, например, показ вашего фида в Instagram или фотографии с праздников. Когда модели перейдут на стадию разработки, пока неизвестно, но если они и появятся на рынке вы можете рассчитывать заплатить огромную сумму за одну из этих сумок.