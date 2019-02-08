SuperTank - портативное зарядное устройство на 27 000 мАч

Компания Zendure выпустила новое портативное зарядное устройство SuperTank с двумя портами USB-C, двумя портами USB-A, сквозной зарядкой и совместимостью с устройствами с низким энергопотреблением.

SuperTank - не первое портативное зарядное устройство от компании Zendure, но это первый Power Bank самым крупным объемом - 27 000 мАч или чуть менее 100 Вт. Преимущество очевидно: чем больше заряд батареи, тем дольше она может питать ваши устройства. Но недостатком является то, что для наполнения энергией требуется больше времени.

Один из двух портов USB-C SuperTanks может обеспечить выходную мощность до 100 Вт, заряжая большинство современных ноутбуков с той же максимальной скоростью, которую обеспечивают их родные зарядные устройства. Другой порт USB-C может выдавать 60 Вт, что полезно для сквозной зарядки. Стоимость розничной цены составляет 89 долларов.