Supermicro начала продажи материнской платы C7Z370-CG-IW

Стартовали продажи материнской платы Supermicro C7Z370-CG-IW, которая позволяет сформировать компактный и одновременно производительный компьютер. Компактная плата Supermicro C7Z370-CG-IW рассчитана на чипы Intel Core восьмого поколения. Габариты устройства составляют 170 * 170 мм. Предусмотрены четыре порта USB 3.0, по одному порту USB 3.1 Type-A и USB 3.1 Type-C, интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд. Стоимость платы Supermicro C7Z370-CG-IW составляет 250 долларов США.