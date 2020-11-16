Surface Duo получает важное обновление

Microsoft выпускает обновление для Surface Duo, которое весит 137 МБ. Обновление включает в себя исправление безопасности Android от 5 ноября. Помимо обновления безопасности, в устройство будут внесены некоторые другие улучшения, а также устранены некоторые ошибки. Обновление улучшит качество изображения 11-мегапиксельной камеры, которое улучшит перемещение и закрытие приложений, когда они размещены на двух экранах. Свежая прошивка также улучшает стабильность сенсорного ввода и работу устройства.

Обновление находится в стадии развертывания, поэтому, если у вас есть поддерживаемое устройство, но вы его не видите, возможно, вам придется немного подождать, пока оно появится.
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