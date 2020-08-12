Surface Duo уже готов к релизу

На просторах интернета появилась достаточно интересная новость о скором релизе смартфона Surface Duo. Дело в том, что производитель уже выпустил несколько качественных рендеров и теперь активно работает над подготовкой гаджета к запуску. Стоит отметить при этом, что стоимость гаджета тоже слили в сеть и она мало кого обрадует, ведь производитель планирует запросить за устройство 1400 долларов. Конечно, мы прекрасно понимаем, что речь идет про достаточно качественное устройство, но это слишком высокая цена для столь уникального гаджета, который явно не будут покупать обычные пользователи. Это больше устройство для тех, кто хочет получить необычный продукт, а таких на рынке на самом деле не так уж и много, как многие думают.

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