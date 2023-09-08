Surface Laptop Studio 2 получит Core i7-13800H

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о новых устройствах Microsoft Surface, официальная презентация которых запланирована на 21 сентября. Итак, Surface Laptop Studio 2 оснастят 14-ядерным чипом Intel Core i7-13800H, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, а также 14,4-дюймовым экраном PixelSense с разрешением 2400:1600 пикселей и соотношением сторон 3:2.

Surface Laptop Go 3 приписывают наличие процессора Intel Core i5-1235U семейства Alder Lake, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 или 256 ГБ. Бюджетный Surface Go 4 получит 4-ядерный Intel N200 (Alder Lake N), 8 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти. Продажи новинок намечены на следующий месяц.