Surface Laptop Studio 2 получит Core i7-13800H

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о новых устройствах Microsoft Surface, официальная презентация которых запланирована на 21 сентября. Итак, Surface Laptop Studio 2 оснастят 14-ядерным чипом Intel Core i7-13800H, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, а также 14,4-дюймовым экраном PixelSense с разрешением 2400:1600 пикселей и соотношением сторон 3:2.

Surface Laptop Go 3 приписывают наличие процессора Intel Core i5-1235U семейства Alder Lake, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 или 256 ГБ. Бюджетный Surface Go 4 получит 4-ядерный Intel N200 (Alder Lake N), 8 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти. Продажи новинок намечены на следующий месяц.
Защищенный планшет Blackview Active 8 Pro появился в продаже…
Компания Blackview дала старт продажам защищенного планшета Active 8 Pro, который первое время будет прод…
Планшет Xiaomi Pad 6 вышел в Европе …
Компания Xiaomi дала старт европейским продажам планшета Xiaomi Pad 6, который оценен в 400 и 450 евро за…
Топовый планшет Honor Magic Pad показали на фото …
Компания Honor поделилась фотографиями флагманского планшета Magic Pad, официальная презентация которого …
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и эк…
Кажется, на планшетном рынке сейчас все идет более чем хорошо раз HUAWEI решила выпустить дополнительную …
Огромный планшет Lenovo Tab P12 оценен в 400 евро…
Компания Lenovo выпустила в Европе крупный планшет Tab P12, который оценен в 400 евро. Комплект с чехлом-…
Представлен планшет Realme Pad 2…
Компания Realme пополнила ассортимент планшетов моделью Realme Pad 2, которая оценена в Индии в 245 и 280…
Стала известна цена Samsung Galaxy Tab S9 FE …
Сетевые инсайдеры раскрыли цены на планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+, официальный релиз которых …
Планшет Honor Pad X9 оценен в 250 долларов …
Вчера компания Honor представила в Китае планшет Pad X8 Pro, а уже сегодня состоялся релиз его глобальной…
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц
Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 ГцОбзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц
Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома
Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебыОбзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor