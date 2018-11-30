Surface Laptop выйдет на AMD

На протяжении прошлого года активно обсуждается информация о том, что крупные производители ноутбуков будут отказываться от процессоров Intel в пользу моделей от AMD. Дело в том, что у AMD есть неплохие системы со встроенной графикой, которая сильно выигрывает у конкурента. Это позволяет делать компактные решения более производительными, а брендам ничего другого и не нужно. Сейчас в сети активно обсуждают тот факт, что компания Microsoft вроде как хочет выпустить свой новый ноутбук Surface Laptop на процессоре компании AMD уже в самом ближайшем будущем. И, что самое интересное, в это верится с большой охотой — за последнее время позиции Intel сильно просели, а конкурент не теряет времени и быстро захватывает те области рынка, где «синие» проиграли. Покупателям это только на руку.