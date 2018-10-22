Surface Pro 6 и Surface Laptop 2 теперь в продаже

Microsoft выпустил в продажу Surface Pro 6 и Surface Laptop 2 на территориях 10 стран, но это только начало. Устройства теперь продаются в Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии, а также в Австрии, Канаде, Китае, Германии, Ирландии и Японии. Ценник на Surface Pro 6 начинается в пределах $ 899, £ 879 или AU $ +1349 для модели с процессором Intel Core i5, 8 Гб оперативной памяти 128GB.

Что касается цены на Surface Laptop 2, то она стоит от 979 долларов США или 1499 австралийских долларов, а для этого вы получаете ноутбук с той же спецификацией, что и выше: процессор Intel Core i5 с поддержкой 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Surface Pro 6 теперь предлагает вариант полностью нового матового - черного цвета с четырехъядерным процессором Intel 8-го поколения, который значительно повышает производительность по сравнению с прошлогодней версией. Что касается Surface Laptop 2, у него также есть процессор Intel 8-го поколения, и Microsoft может похвастаться тем, что он на 85% сильнее, чем его предшественник с заявленным временем автономной работы 14,5 часов.