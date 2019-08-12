Сверхмощный фонарик с функцией зарядки

Фонарик ZMI оснащён аккумулятором от LG ёмкостью 5000 мАч. Полностью заряженный гаджет способен беспрерывно работать в течение 4,5 часа. На корпусе устройства есть два порта: USB Type-A для подзарядки других электронных приборов и USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки для подпитки самого фонаря. Переключение режимов осуществляется единственной кнопкой: длительное нажатие включает или отключает фонарь, короткое позволяет выбрать один из уровней яркости, двойное — автоматически активирует максимальную яркость гаджета с дальностью луча до 110 метров. Для включения режима SOS достаточно нажать на кнопку три раза.В фонарях ZMI установлены светодиоды авторитетного американского производителя Cree Inc., которые способны обеспечить безотказную работу на протяжении 100 000 часов или более 11 лет постоянного свечения. Максимальная яркость новинки составляет 500 лм, при этом пользователь может регулировать силу света — доступно пять уровней.Компактный фонарик изготовлен из лёгкого алюминиевого сплава. Его длина составляет всего 137 миллиметров, а вес — 90 граммов. Корпус устройства отвечает стандарту пыле- и влагозащиты IPX7. О стоимости новинки пока неизвестно.