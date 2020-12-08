Сверхпрочный Ulefone Armor 10 5G появился в продаже

Компания Ulefone дала старт продажам первого на рынке защищенного смартфона с поддержкой 5G Ulefone Armor 10 5G. Причем до 13 декабря на Banggood он будет доступен по цене в 400 долларов, а затем подорожает до 550 долларов. Первым 200 покупателям в подарок достанутся смарт-часы Ulefone Watch.

Напомним, что аппарат оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,7-дюймовым экраном, фронтальной камерой на 16 Мп в каплевидном вырезе, тройной тыльной камерой с модулями на 64, 8 и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, модулем NFC, защитой по степеням IP68 и IP69K, а также согласно стандарту MIL-STD-810G.