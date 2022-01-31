Светочувствительная лампа для чтения Xiaomi Youpin Midian

Xiaomi впервые представила Midian Zero Blue Music Atmosphere Light с динамиком Bluetooth в феврале 2021 года. Продукт, разработанный в сотрудничестве с Китайской академией наук Наньчанского университета, был очень популярен, из-за того что лампа не излучает вредный синий свет. Теперь компания представила аналогичный продукт, получивший название Xiaomi Youpin Midian.

Лампа для чтения имеет оптическую конструкцию с двойным кольцом, которая идеально сочетает в себе рабочий белый свет и уникальный нулевой синий свет.

Он также имеет встроенный интеллектуальный алгоритм распознавания света. После включения светочувствительной функции настольная лампа будет продолжать определять яркость окружающего освещения. Благодаря интеллектуальному алгоритму выходная яркость головки лампы регулируется автоматически, а освещение рабочего стола всегда унифицировано в пределах 500-750 люмен.

Он использует высококачественные белые светодиодные чипы, теплый белый свет 4000K, высокий индекс цветопередачи, а центральное освещение может достигать 2000 люмен. Длинный размах кронштейна оснащен кольцеобразной оптической конструкцией, которая обеспечивает большую площадь освещения, обеспечивая более плавное освещение и делая видимой каждую деталь.

Комментарии и отзывы Xiaomi Youpin Midian
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