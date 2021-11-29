Светодиодные матричные дисплеи Pixie Chroma mini Arduino

Любители Arduino, могут быть заинтересованы в новых дисплеях Pixie Chroma, созданных специально для платформы Arduino инженерами, которые разрабатываются и работают вместе в Lixie Labs. Функции дисплеев Pixie Chroma включают режим Quad и шорткоды, позволяющие быстро создавать сообщения с прокруткой в ​​предпочитаемых вами цветах для самых разных приложений.

Режим Quad создан специально для тех, кто хочет быстрее управлять своими дисплеями. Опционально отправляя данные в четырех параллельных потоках в режиме Quad Mode, вы можете ожидать увеличения скорости примерно в 3,75 раза. Например, если у вас было 12 Pixie Chromas, вы должны были подключить четыре GPIO вашего микроконтроллера к 1, 4, 7 и 10 Pixie. Каждый GPIO теперь отвечает только за данные трех Pixie Chromas по сравнению с одним GPIO, который питает все 12. Благодаря этому вы можете более плавно запускать анимацию, прокрутку и цветовые палитры или высвободить время процессора.