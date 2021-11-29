Светодиодные матричные дисплеи Pixie Chroma mini Arduino

Любители Arduino, могут быть заинтересованы в новых дисплеях Pixie Chroma, созданных специально для платформы Arduino инженерами, которые разрабатываются и работают вместе в Lixie Labs. Функции дисплеев Pixie Chroma включают режим Quad и шорткоды, позволяющие быстро создавать сообщения с прокруткой в ​​предпочитаемых вами цветах для самых разных приложений.

Режим Quad создан специально для тех, кто хочет быстрее управлять своими дисплеями. Опционально отправляя данные в четырех параллельных потоках в режиме Quad Mode, вы можете ожидать увеличения скорости примерно в 3,75 раза. Например, если у вас было 12 Pixie Chromas, вы должны были подключить четыре GPIO вашего микроконтроллера к 1, 4, 7 и 10 Pixie. Каждый GPIO теперь отвечает только за данные трех Pixie Chromas по сравнению с одним GPIO, который питает все 12. Благодаря этому вы можете более плавно запускать анимацию, прокрутку и цветовые палитры или высвободить время процессора.
Комментарии и отзывы Pixie Chroma mini Arduino
Магнитная подставка для планшета и телефона SINEX…
Магнитная подставка для планшета и телефона SINEXSINEX - это новая подставка для планшета и телефона в стиле оригами, способная обеспечить множество разли…
Инновационный фонарик RONY…
Инновационный фонарик RONYКоманда дизайнеров RONY из Польши создала фонарик нового типа, способный обеспечить до 1500 люмен света и…
Экран из ткани Splay и короткофокусный пикопроектор…
Экран из ткани Splay и короткофокусный пикопроекторSplay - это новая комбинация небольшого пикопроектора и тканевого дисплея, которая в сочетании позволяет …
Ключи безопасности Yubico позволяют использовать отпечатки п…
Ключи безопасности Yubico позволяют использовать отпечатки пЭксперты по безопасности давно ненавидят пароли. Их можно взломать, забыть, а иногда и угадать. По мере т…
Индукционный динамик Beatdrop для телефона с функцией беспро…
Индукционный динамик Beatdrop для телефона с функцией беспроBeatdrop - это новая телефонная акустическая система, которая не требует Bluetooth или проводного подключ…
Набор карманных электрических отверток Creationspace EDC…
Набор карманных электрических отверток Creationspace EDCCreationspace создала новый компактный набор электрических отверток EDC, который достаточно мал, чтобы по…
Экологичная записная книжка Paper Guardian с многоразовым ис…
Экологичная записная книжка Paper Guardian с многоразовым исPaper Guardian - это новый экологически чистый блокнот с многоразовым использованием, специально разработ…
ВКС-система Logitech Rally Bar Mini …
ВКС-система Logitech Rally Bar Mini Logitech представила ВКС-систему Logitech Rally Bar Mini созданная для небольших помещений. Новинка со…
Обзор ORICO CMP48-CF и ORICO CMP23-CF. Коврики из пробкового материалаОбзор ORICO CMP48-CF и ORICO CMP23-CF. Коврики из пробкового материала
Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное устройство MagSafeОбзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное устройство MagSafe
Обзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USBОбзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USB
Обзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитораОбзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитора
Обзор Orico M3H4-G2. Скоростной USB-концентраторОбзор Orico M3H4-G2. Скоростной USB-концентратор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor