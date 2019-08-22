Световая панель для монитора Philips Hue Play

Световая панель Philips Hue Play представляет собой компактное устройство, которое можно прикрепить к монитору или поставить на стол. Она имеет длину 25 см и предлагает 16 миллионов цветов.

Hue Play будет проецировать мягкое окружающее освещение на вашу стену и станет отличным дополнением для вашего игрового ПК, поскольку его также можно синхронизировать с системой освещения Razer's Chroma.

Philips Hue Sync будет работать как на ПК, так и на устройствах Mac, и позволит вам синхронизировать световые полосы Hue Play с экранным контентом и создать более захватывающий опыт. Световые панели Philips Hue Play теперь можно приобрести по цене $ 209 за пару или $ 99 за единицу.