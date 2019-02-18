Световой меч от Hasbro позволит детям стать джедаями

Hasbro выпустила игрушку для будущего джедая. Согласно The Verge, Академия световых мечей Star Wars - это усовершенствованная версия стандартного светового меча, которая поставляется с собственными тренировочными упражнениями и заданиями.

Игрушка подключена к приложению для смартфона через Bluetooth, чтобы предоставить Jedis-in-Training интерактивные задания, которые учат их сражаться, как их любимые персонажи из Star Wars. Подобно игре дополненной реальности Lenovo Star Wars: Jedi Challenges, Lightsaber Academy поставляется со стандартной расширяемой основой светового меча. После подключения к приложению для смартфона устройство начинает выделяться. В нем рассказывается, как сражаться, как в том числе Йода, Рей, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер и Кило Рен. Руководство объясняет позы каждого персонажа и стили атаки и использует отслеживание движения для записи прогресса. Приложение оценивает способность пользователя освоить каждый стиль и оценивает их по мере того, как они решают различные задачи. Подобно игрушке из светового меча из пены Sabertron, Академия светового меча также позволяет вам сражаться с другими игроками.