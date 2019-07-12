Свежие рендеры Google Pixel 4

Первые рендеры Google Pixel 4 были довольно темными, скрывая большую часть деталей. Итак, вот свежий набор рендеров. Данные изображения полностью соответствует тому, что было показано нам ранее, только в этот раз изображения кажутся максимально реалистичными.

Экран имеет довольно широкие рамки в верхней и нижней частях. Над дисплеем 6,25 дюйма располагаются двойная фронтальная камера и два дополнительных датчика. Задняя часть оснащена многомодульной камерой, в состав которой входят два оптических элемента, дополнительный сенсор и светодиодная вспышка. Под капотом процессор Snapdragon 855 и не менее 6 Гб оперативной памяти.

Также ожидается, что Pixel 4 будет иметь опции Just Black и Mint Green. Выступ камеры всегда черный, но каждая версия получает свой акцент для кнопки питания.