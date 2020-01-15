Свежие рендеры Huawei P40

В сети появился официальный пресс - релиз Huawei P40. Компания Huawei разместила две фронтальные камеры в отверстии в верхнем углу экрана.

Похоже, что было приложено много усилий, чтобы уменьшить общую толщину лицевой панели. На задней панели расположился более широкий и длинный модуль камеры, но общее количество датчиков остается неизменным.

Huawei P40 будет использовать ту же основную 52 МП камеру, которая, по слухам, будет присутствовать на Huawei P40 Pro. На правой стороне находится двухцветная светодиодная вспышка и обычная маркировка Leica.