Свежие рендеры и розничная упаковка грядущего Huawei Mate 40 Pro +

Анонс серии Huawei Mate 40 запланирован на 22 октября и подробностей на сегодняшний день не много. Из ранних утечек мы знаем, что устройство будет питаться от процессора Kirin 9000, который может иметь встроенный модем 5G. Также смартфон должен получить зарядку на 66 Вт и грамотную систему камер.

В сети появился набор рендеров, которые демонстрируют восьмиугольное стеклянное окно на задней панели, за которым минимум 5 камер. Самый узнаваемый - перископический телескоп в правом верхнем углу. Судя по размеру объектива, тот, что под ним, должен быть основной камерой, а слева еще пара сенсоров. Вдоль центральной оси телефона, в нижней части восьмиугольника, также есть еще один небольшой объектив.

Также есть пара фотографий розничной коробки для Mate 40 Pro +. На упаковке указан номер модели NOP-AN00, 5G, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. «Керамический черный» - это цвет, он написан на китайском языке, и это почти вся полезная информация, которую мы можем извлечь из коробки.
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