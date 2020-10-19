Свежие рендеры и розничная упаковка грядущего Huawei Mate 40 Pro +

В сети появился набор рендеров, которые демонстрируют восьмиугольное стеклянное окно на задней панели, за которым минимум 5 камер. Самый узнаваемый - перископический телескоп в правом верхнем углу. Судя по размеру объектива, тот, что под ним, должен быть основной камерой, а слева еще пара сенсоров. Вдоль центральной оси телефона, в нижней части восьмиугольника, также есть еще один небольшой объектив.
Также есть пара фотографий розничной коробки для Mate 40 Pro +. На упаковке указан номер модели NOP-AN00, 5G, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. «Керамический черный» - это цвет, он написан на китайском языке, и это почти вся полезная информация, которую мы можем извлечь из коробки.