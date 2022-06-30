Switch to Android теперь работает на Android 12

Компания Google упрощает для новых пользователей Android перенос своих данных со старого iPhone, что на самом деле довольно удобно, если у вас много контента и нужно его перенести с гаджета на гаджет. На сегодняшний день приложение компании Switch to Android для iOS будет работать со всеми устройствами под управлением операционной системы Android 12. Ранее совместимое только с телефонами Pixel, это программное обеспечение полезно, если вы собираетесь перейти с iOS на Android. Получив новый телефон, подключите его к старому гаджету компании Apple. Лучше всего использовать кабель Lightning-USB-C, но вы также можете соединить два устройства вместе через Wi-Fi. Как только они будут подключены, выберите, какие данные вы хотите переместить. Ваши варианты включают приложения, контакты, фотографии, видео, музыку и сообщения.

В этот момент программное обеспечение позаботится обо всем остальном. Время более широкой доступности Switch to Android интересно отчасти потому, что WhatsApp недавно упростил для новых пользователей iOS перенос истории чата со старого телефона Android. Очевидно, что приложение Google не поможет, если вы перешли на Android до сегодняшнего объявления, но если раньше вас сдерживала головная боль с передачей данных, то теперь у вас на одну причину меньше ждать. Приложение действительно очень удобное и понятное, оно позволяет быстро передать всё нужное на новый гаджет вместо того, чтобы загружать контент в ручном режиме.
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