Synology представила роутер RT6600ax с поддержкой UNII-4 5,9 ГГц

Synology выпустила несколько интересных маршрутизаторов, особенно если принять во внимание ее настраиваемую ОС, Synology Router Manager или сокращенно SRM. Компания анонсировала новое дополнение к своему небольшому семейству маршрутизаторов, которое должно появиться в продаже в первом квартале следующего года и которое несет с собой несколько интересных функций.

RT6600ax будет одним из первых маршрутизаторов, поддерживающих диапазон UNII-4 WiFi, также известный как диапазон 5,9 ГГц. Это расширение диапазона 802.11ax / WiFi 6 не связано с WiFi 6E, который использует диапазон 6 ГГц. UNII-4 добавляет всего четыре канала Wi-Fi по 20 МГц, но главное здесь то, что он позволяет использовать третий канал шириной 160 МГц, что может быть удобно в перегруженных местах. На данный момент UNII-4 будет использоваться только в США, хотя другие страны, вероятно, рассмотрят вопрос об открытии дополнительных частот для использования Wi-Fi.

Synology не предоставила никаких подробностей о том, кто является партнером по оборудованию, но, учитывая, что все ее предыдущие продукты WiFi были основаны на оборудовании Qualcomm, вероятно в скором времени, мы увидим продолжение линейки RT6600ax. Известно только то, что будет поддержка 4x4 в диапазоне 5 ГГц, но, учитывая шесть антенн. Synology немного удешевила и добавила только один порт 2,5 Гбит/с, хотя его можно, по крайней мере, использовать как порт LAN или WAN. RT6600ax также имеет три порта Gigabit LAN, порт Gigabit WAN и порт USB 3.0.