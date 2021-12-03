Synology представила роутер RT6600ax с поддержкой UNII-4 5,9 ГГц

Synology выпустила несколько интересных маршрутизаторов, особенно если принять во внимание ее настраиваемую ОС, Synology Router Manager или сокращенно SRM. Компания анонсировала новое дополнение к своему небольшому семейству маршрутизаторов, которое должно появиться в продаже в первом квартале следующего года и которое несет с собой несколько интересных функций.

RT6600ax будет одним из первых маршрутизаторов, поддерживающих диапазон UNII-4 WiFi, также известный как диапазон 5,9 ГГц. Это расширение диапазона 802.11ax / WiFi 6 не связано с WiFi 6E, который использует диапазон 6 ГГц. UNII-4 добавляет всего четыре канала Wi-Fi по 20 МГц, но главное здесь то, что он позволяет использовать третий канал шириной 160 МГц, что может быть удобно в перегруженных местах. На данный момент UNII-4 будет использоваться только в США, хотя другие страны, вероятно, рассмотрят вопрос об открытии дополнительных частот для использования Wi-Fi.

Synology не предоставила никаких подробностей о том, кто является партнером по оборудованию, но, учитывая, что все ее предыдущие продукты WiFi были основаны на оборудовании Qualcomm, вероятно в скором времени, мы увидим продолжение линейки RT6600ax. Известно только то, что будет поддержка 4x4 в диапазоне 5 ГГц, но, учитывая шесть антенн. Synology немного удешевила и добавила только один порт 2,5 Гбит/с, хотя его можно, по крайней мере, использовать как порт LAN или WAN. RT6600ax также имеет три порта Gigabit LAN, порт Gigabit WAN и порт USB 3.0.

Комментарии и отзывы Synology RT6600ax
Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh система…
Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh системаРаспространенный вариант по развертыванию беспроводной сети в квартире с одним роутером, чаще всего разме…
Обзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая Wi…
Обзор Tenda Nova MW5c. Высокопроизводительная и недорогая WiРаботу и особенности работы Wi-Fi MESH мы уже рассматривали на примере нескольких моделей. Напомним, суть…
Тест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивками…
Тест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивкамиС камерами видеонаблюдения под брендом Imou ранее мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Напом…
QNAP представляет 8-портовый коммутатор 2.5GbE…
QNAP представляет 8-портовый коммутатор 2.5GbEКомпания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик решений для вычислений, сетей и хранения данных, сегодня…
Стартовали продажи точки доступа TP-LINK EAP610 с поддержкой…
Стартовали продажи точки доступа TP-LINK EAP610 с поддержкойКомпания TP-LINK, ведущий мировой поставщик сетевых решений, объявляет о начале продаж в России новой кор…
Роутер ZTE AX5400 Pro с 12-ядерным чипом…
Роутер ZTE AX5400 Pro с 12-ядерным чипомZTE выпустила роутер AX5400 Pro, оснащенный 12-ядерным основным чипом собственной разработки. Маршрутизат…
Deeper Connect Pico децентрализованный VPN и безопасный шлюз…
Deeper Connect Pico децентрализованный VPN и безопасный шлюзDeeper Connect Pico был разработан как самый тонкий и легкий децентрализованный VPN в мире на сегодняшний…
Samsung тестирует свою технологию 5G в безэховой камере…
Samsung тестирует свою технологию 5G в безэховой камереЕсли вы когда-нибудь задумывались, как развивается технология 5G, Samsung выпустила новое …
5G в России: теория и практика5G в России: теория и практика
Тест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивкамиТест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивками
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-FiОбзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor