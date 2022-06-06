TCL Huaxing представляет свою технологию изогнутого экрана для смартфонов

TCL Huaxing представила свою технологию изогнутого экрана. Изогнутый экран с определенной кривизной в основном реализует изгиб экрана через OLED-панель. Такая технология визуально скрывает среднюю рамку телефона. Двустороннее искривление экрана может достигать 88 градусов. Кроме того, в отличие от обычного 60-градусного гиперболического экрана, боковой изгиб этого экрана может достигать почти 90 градусов.

Технология с четырьмя изгибами основана на гиперболоидной технологии. По сравнению с гиперболоидной технологией технология с четырьмя изгибами имеет преимущества более привлекательного внешнего вида, лучшего визуального эффекта и лучшего восприятия рукой.