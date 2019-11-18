TCL WQ Gaming для геймерских планшетов

В последнее время производителям планшетных компьютеров довольно трудно делать какие-то невероятные вещи, так как практически все возможные варианты технологий уже используются и предложить нечто новое практически нереально. Для того, чтобы рынок не стоял на месте, был представлен новый вид дисплея TCL WQ Gaming. Это очень крутой вариант для планшетов, который может похвастаться частотой обновления в 240 Гц. Такого нет даже на современных игровых мониторах, ведь обычно частота обновления заметно ниже. Однако производитель решил, что нужно делать более развитые планшеты и ради этого выпустил данный дисплей. Он очень круто выглядит, работает интересно и если его действительно будут использовать, то шансы на успех довольно высоки.