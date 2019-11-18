TCL представила дисплей для игровых планшетов с частотой обновления 240 Гц

На рынке есть несколько ноутбуков с дисплеями 240 Гц и даже несколько портативных мониторов. Но вы знаете, что мы еще не видели? Планшет с экраном, который обновляется 240 раз в секунду.

Компания TCL продемонстрировала 10,8-дюймовый дисплей с частотой 240 Гц. Экран WQ Gaming Tablet Display имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей, что означает 280 пикселей на дюйм. Он также поддерживает яркость до 500 нит и имеет отверстие в верхнем углу под фронтальную камеру. На данный момент остается неизвестным в когда и в каких планшетах дебютирует этот экран, можно предположить начало 2020 года.