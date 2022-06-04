TCL представила новый смартфон TCL Stylus 5G со стилусом

Смартфон TCL Stylus 5G оснащен 6,81--дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ (1080 x 2460 пикселей). Устройство имеет встроенную фронтальную камеру на 13 Мп. Задняя камера представлена системой из четырех камер: 50 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп. Производительность обеспечивает мобильная платформа MediaTek Dimensity 700 5G с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора 4000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. В боковой кнопке включения есть сканер отпечатков пальцев. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12. Есть поддержка 5G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 и NFC.
Рекомендованная стоимость смартфона составляет 15 999 юаней (260 долларов).