TCL представляет умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition

Компания TCL представила умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition. Они используют микро-светодиодный дисплей с волноводом, который был разработан компанией TCL в течение последних трех лет. Это два прозрачных цветных дисплея, поэтому они выглядят как обычные очки.

Это отличает их от концептуальных умных очков Xiaomi, которые имели только монохромный дисплей, также использующие микро-светодиоды. В обоих случаях светодиоды размером всего 4 мкм, но команда TCL разработала собственный алгоритм, который позволяет очкам Thunderbird показывать полноцветное изображение.

Демонстрация также показывает, что очки имеют встроенную камеру которая находится на переносице. Вы можете делать снимки, которые автоматически передаются на ваш телефон. В этом первом анонсе нет подробностей о камере или самих очках. TCL не раскрывает, когда будут доступны очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition.
Комментарии и отзывы Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition
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