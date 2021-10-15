TCL представляет умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition

Компания TCL представила умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition. Они используют микро-светодиодный дисплей с волноводом, который был разработан компанией TCL в течение последних трех лет. Это два прозрачных цветных дисплея, поэтому они выглядят как обычные очки.

Это отличает их от концептуальных умных очков Xiaomi, которые имели только монохромный дисплей, также использующие микро-светодиоды. В обоих случаях светодиоды размером всего 4 мкм, но команда TCL разработала собственный алгоритм, который позволяет очкам Thunderbird показывать полноцветное изображение.