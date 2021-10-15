TCL представляет умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition

Это отличает их от концептуальных умных очков Xiaomi, которые имели только монохромный дисплей, также использующие микро-светодиоды. В обоих случаях светодиоды размером всего 4 мкм, но команда TCL разработала собственный алгоритм, который позволяет очкам Thunderbird показывать полноцветное изображение.
Демонстрация также показывает, что очки имеют встроенную камеру которая находится на переносице. Вы можете делать снимки, которые автоматически передаются на ваш телефон. В этом первом анонсе нет подробностей о камере или самих очках. TCL не раскрывает, когда будут доступны очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition.