TEAM представила серии модулей памяти T-Force Dark Z Alpha

Новые модули представлены в двух комплектах 2 планки по 8 Гб и 2 планки по 16 Гб. Модули поставляются с частотами 3200 МГц с таймингами 16-18-18, 3600 МГц с таймингами 18-22-22 и 4000 Мгц с таймингами 18-22-22. Напряжение для использования XMP и DOCP профилей составляет 1,35 В.

Чипы охлаждаются с помощью радиаторов которые изготовлены из алюминия. Высота модулей составляет 43,5 мм. Линейка Dark Z Alpha представлена в красном, сером и черном варианте. Производитель дает пожизненную гарантию на продукцию. Наборы модулей не имеют подсветки RGB.

Стоимость оперативной памяти T-Force Dark Z Alpha начинается от 111 долларов и достигают почти 500 долларов.